Toyota инвестирует 400 миллионов долларов в летающее такси

Комнапия направит 394 миллиона долларов в компанию Joby Aviation, которая занимается созданием летающего такси. Сообщает сайт Motor.ru.

Даты выпуска летающего автомобиля Joby Aviation пока не раскрывают. Известно, что это будет четырехместной летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, оснащенный электрической силовой установкой. Его максимальная скорость будет достигать 322 километра в час, а запас хода составит 241 километр.

По мнению руководства Toyota, такое партнерство будет выгодно обеим сторонам, поскольку дизайн японского автопроизводителя отлично подойдет для удовлетворения потребностей только начинающего развиваться рынка авиаперевозок.

Toyota не единственная компания, которая занимается разработкой летающего автомобиля. На прошлой неделе Porsche запатентовала свою летающую машину. Аэромобиль рассчитан на двух человек, он оснащен четырьмя винтами, благодаря чему можно выполнять вертикальные взлет и посадку.

А коллеги штутгартской марки по концерну, компания Audi, напротив отказались от разработки летающей машины. Хотя прототип уже построили и еще в 2017 году представили публике на Женевском автосалоне, осенью 2019 года руководство решило, что проект слишком сложный и реализовать его сегодня невозможно.