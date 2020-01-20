Клиенты Сбербанка в новогодние каникулы чаще всего обращались за телемедициной из-за вирусов и отравлений

Наибольшее количество обращений за дистанционными медицинскими консультациями в новогодние праздники поступило к терапевтам и врачам общей практики (82% от общего количества обращений). Еще 14% обращений поступило к педиатрам, а 4% - к врачам узких специализаций. Среди последних лидерами по количеству консультаций стали неврологи, эндокринологи и гастроэнтерологи. Об этом свидетельствуют данные по обращениям клиентов Сбербанка, которые используют телемедицину как бесплатную дополнительную опцию в страховых полисах СК «Сбербанк страхование жизни».

Чаще всего клиенты обращались за помощью по вопросам, относящимся к вирусным инфекциям (простуды или ОРВИ) и пищевым отравлениям. Также пациенты жаловались на симптомы аллергического характера, травмы, последствия укусов животных и зубную боль.

Достаточно часто по итогам дистанционных консультаций врачи рекомендовали прийти на очный прием к узким специалистам, к примеру, неврологу и кардиологу. Некоторым пациентам была рекомендована диета, а также ограничение физических нагрузок. В одном случае дежурный врач после ознакомления с жалобами пациента рекомендовал срочно обратиться в круглосуточный травмпункт.

Первый звонок телемедицинскому врачу в 2020 году поступил в 3:06 ночи 1 января. Самое большое количество консультаций было проведено 2 января (14% от общего количества) и 8 января (13%). Во время новогодних праздников женщины активнее мужчин обращались за телемедицинской помощью. Чаще всего помощь требовалась клиентам в возрасте 25-40 лет (53,4% обращений), 40-55 лет (20%) и лицам старше 55 лет (6%).

В период новогодних праздников пациенты часто обращались за медицинской помощью, находясь в поездках за границей. Телемедицинские услуги за границей помогают при необходимости оперативно получить консультацию русскоязычного врача: дежурные специалисты в среднем отвечают на звонок в течение трех минут.

Телемедицина как бесплатная дополнительная опция включена в ряд продуктов «Сбербанк страхование жизни». Сегодня телемедицинские консультации в составе продуктов по страхованию жизни доступны уже около 6 млн клиентов Сбербанка.