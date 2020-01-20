Что будет с рынком страхования в 2020 году

Высокие темпы прироста премий по ДМС (20-25%) будут обеспечиваться благодаря распространению франшиз и полисов с ограниченным набором услуг и страхованию от критических заболеваний. Сообщает Российская газета со ссылкой на аналитиков рейтингового агентства "Эксперт".

Кроме того, ожидается, что в 2020 году начнет работать вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что сможет значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет. По итогам 2020 года по сравнению с 2019-м темпы прироста премий по страхованию имущества граждан составят 14-16%.

Динамика страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году, по прогнозам аналитиков рейтингового агентства, замедлится до 6-8%, что, в первую очередь, станет результатом прогнозируемого снижения объемов кредитования физических лиц.

Сегмент страхования автокаско в 2020 году будет находиться под давлением снижающегося спроса на новые автомобили, положительный эффект окажет повышение тарифов страховщиками, в том числе, по усеченным программам, в результате, темпы прироста не превысят 4-5%. В отсутствие способствующих росту факторов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация.