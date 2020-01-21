Минпромторг дал прогноз по авторынку на 2020 год

Минпромторг России прогнозирует продажи новых автомобилей в России в 2020 году на уровне прошлого года с возможностью снижения на 1,5-2%. Об сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на агентство RNS.

Минпромторг также не исключил вынесения в дальнейшем предложений по увеличению финансирования госпрограмм стимулирования спроса на автомобили.

На данным момент в 2020 году на госпрограмму льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» планируется выделить 5 млрд рублей, на выплаты единой лизинговой субсидии - 9,8 млрд рублей (из которых на колесные транспортные средства приходится 1,45 млрд рублей, городской наземный электрический транспорт – 1,5 млрд рублей, газомоторную технику – 3,3 млрд рублей).