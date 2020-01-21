В России появились видеобанкоматы от ВТБ

Пока два банкомата стоят только в Москве. С помощью них сотрудник банка общается с клиентами с помощью камер и экрана в верхней части банкомата. Сообщает Российская газета.

Новые банкоматы могут принимать и выдавать наличные, переводить средства и показывать баланс. Но благодаря еще наличию большого экрана, камерам и телефонной трубке клиент может обратиться за помощью к сотруднику банка онлайн.

Как и менеджер в офисе, оператор в режиме "одного окна" дает более 90% стандартных услуг, за исключением разве что выдачи новой карты. Корреспондент "РГ" попробовала сменить на карте ПИН-код.

Видеобанкоматы позволят сократить затраты на открытие банковских отделений и предоставят клиентам весь спектр услуг в режиме 24/7

Помимо этого у видеобанкомата есть окно приема и выдачи документов на вклады, кредиты и ипотеку. Установленный внутри принтер будет печатать горожанам необходимые справки и документы на подпись.