Ледовую переправу на Ольхон планируют открыть в начале февраля

В проливе Малого Моря Ольхонские ворота установилось равномерное ледовое поле, толщина льда примерно 30-40 см. В заливе Иркутская Губа толщина льда 60 см. в районе мыса Кобылья голова – 50 см., в заливе Мухор – 90см. Дорожная служба начала работы по оборудованию ледовой переправы на остров Ольхон. При благоприятных погодных условиях работу завершат в начале февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

По заливам реки Ангары толщина льда составляет 40-70 см.

Толщина льда на реке Лена 40-90 см.

На реке Китой в районе города Ангарска от 45 до 60 см.

На Братском водохранилище примерно от 20 до 70 см в зависимости от местности.

На Усть-Илимском водохранилище толщина льда составляет примерно 40 см.

На реках Белая и Иркут толщина льда достигает 70 см.

В черте города Байкальска в Слюдянском районе вдоль берега толщина льда достигает 40 см., на удалении 100 метров от берега – до 22 см. В районе пос. Култук толщина льда у берега составляет 28-30 см.

Становая трещина проходит от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль береговой линии поселка Листвянки, Больших Котов и Голоустного до бухты Песчаная.

В районе пос. Голоустное толщина льда составляет 25-40 см. На удалении от 300 метров проходит становая трещина шириной от 10 до 50 см. Ледовое поле неравномерное.

В районе поселка Листвянки толщина льда составляет 25-30 см. Ледовое поле равномерное. Наблюдаются торосы в районе мыса Толстый. Также торосные явления наблюдаются в районе мыса Листвяничный в 50 метрах от берега.

Толщина льда в районе мыса Кадильный составляет примерно 25-30 см. Наблюдаются торосы вдоль береговой линии от мыса Большой Кадильный до Малого Кадильного. Возможно образование пропарин от мыса Соболев до Малого Кадильного.

В районе мысов Кадильный и Соболев есть вероятность образования пропарин из-за теплых источников, характерных для этой местности. Ежегодно около 5-ти источников образуют пропарины в разных местах. Это обычное и достаточно опасное явление даже для пешеходов на Байкале в этой местности в период становления льда в январе и во время разрушения льда в конце марта – апреле.