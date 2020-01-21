ВСЖД сэкономила более 113 млн рублей, используя технологии бережливого производства

На Восточно-Сибирской железной дороге в 2019 году было реализовано 226 проектов бережливого производства. Экономический эффект от них составил 113,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 2019 году за реализацию проектов бережливого производства был поощрен 681 сотрудник, премиальный фонд составил 24,9 млн рублей.

Напомним, Восточно-Сибирская железная дорога является участником программы «Бережливое производство» с 2010 года. В настоящее время в создании технологических улучшений задействованы все структурные подразделения магистрали, участвующие в перевозочном процессе.