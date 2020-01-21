Немецкое Scope Ratings оценило экономическую ситуацию в России выше, чем S&P и Moody’s

Немецкое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с BBB- до уровня BBB и пересмотрело прогноз по нему с «позитивного» на «стабильный». Следует из поступившего в РБК обзора.

Главные причины решения Scope — значительные денежные резервы российского государства и возросшая устойчивость страны к внешним рискам. «Cтабильный» прогноз указывает на то, что, по мнению Scope, риски будут сбалансированы в перспективе 12–18 месяцев.

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-. S&P более серьезно отнеслось к риску ужесточения санкций и указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году». Moody's так же, как и S&P, держит с февраля 2019 года рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня (Baa3).

У России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП: прямой долг федерального правительства и регионов (без учета госгарантий) составляет лишь 12% ВВП.

Объем депозитов сектора госуправления превышал объем госдолга примерно на 2% ВВП на конец 2019 года, то есть активы на счетах в ЦБ полностью покрывают госдолг.

Валютные резервы выросли с $470 млрд на конец 2018 года до $540 млрд в октябре 2019 года — выше докризисного уровня 2013 года и примерно в пять раз больше краткосрочного внешнего долга, отмечает Scope.

Объем денежных запасов правительства достиг 17% ВВП в 2019 году, что дает больше возможностей для фискального маневра, отмечает Scope.

Доля резервов ЦБ России в юанях и евро превышает 15 и 30%. Доля доллара снизилась с половины в 2017-м до менее четверти в 2019 году.

В пользу повышения рейтинга говорит и снижение подверженности России валютному риску — около 75% общего долга номинировано в рублях. «План дедолларизации наряду с наращиванием золотовалютных резервов обезопасил Россию от санкций, связанных с операциями в долларах», — отмечает Scope.

В будущем Россия сохранит умеренный профицит бюджета примерно на уровне 1% ВВП в 2020–2022 годах, учитывая дальнейшее увеличение финансирования нацпроектов, прогнозирует агентство.

