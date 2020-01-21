Средний срок кадастрового учета в Иркутской области в 2019 году составил 4 дня

Средний фактический срок государственного кадастрового учета по стране и в Иркутской области в 2019 году составил 4 дня. В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено уже более 170,6 млн объектов недвижимости. Об этом сообщила кадастровая палата Приангарья.

В ушедшем году быстрее всего поставить недвижимость на государственный кадастровый учет (ГКУ) можно было в Республиках Мордовия и Северная Осетия, а также в Ставропольском крае – средний срок проведения процедуры в этих регионах составил всего 2 дня. За три дня можно поставить на учет недвижимость можно в 24 регионах: в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской, Самарской, Саратовской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Алтайском, Забайкальском и Приморском краях, в Чувашской и Чеченской Республиках, Республиках Башкортостан, Дагестан, Ингушетия и Марий Эл, в Ханты-Мансийском АО.

Четыре дня процедура займет в Московской, Орловской, Смоленской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Нижегородской, Оренбургской, Иркутской, Томской, Амурской областях, в Краснодарском и Хабаровском краях, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, в Магаданской области и Чукотском АО.

По действующему законодательству постановка на кадастровый учет должна проводиться в течение пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав.