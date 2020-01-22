Коршуновский ГОК в 2019 году увеличил производство железорудного концентрата на 24%

Коршуновский ГОК в 2019 году увеличил производство железорудного концентрата на 24% относительно итогов 2018 года. За прошедший год выпущено 2,5 млн тонн продукции. Об этом сообщили в компании.

Добыча железной руды увеличилась на 3%. Общий объем добытой руды с Коршуновского карьера и Рудногорского рудника достиг 6,5 млн тонн.

Производимый на КГОК железорудный концентрат имеет низкое шлакообразование, не содержит вредных примесей и имеет все добавки, необходимые для использования в металлургическом процессе. Большая часть продукции поставляется в адрес Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел»).

Увеличить производственные результаты позволила реализация программы технической модернизации, на показателе производства концентрата также оказало влияние качество сырья – высокое содержание железа в добытой руде.