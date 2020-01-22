Банк «Открытие» подписал соглашение с Корпорацией развития Сахалинской области

Документ подписали в минувший вторник, 21 января 2019 года руководитель АО «Корпорация развития Сахалинской области» Дмитрий Вдовин и управляющий операционным офисом «Сахалинский» банка «Открытие» Иосиф Стельмах.

Соглашение, которое утверждает ценовые параметры по кредитам для бизнеса, стало следующим шагом в процессе взаимодействия банка «Открытие» и Корпорации. С момента подписания соглашения начинается запуск и реализация Программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сахалинской области. В рамках подписанного документа банк предлагает беспрецедентно низкие ставки по кредитам, например, на инвестиционные цели не выше 7% годовых.

Дмитрий Вдовин отметил, что на поддержку в реализации своих инвестиционных проектов могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на Сахалине и Курильских островах.

«Также бизнес может воспользоваться кредитами на финансирование текущей деятельности. Наша задача – стать для предпринимателей Сахалинской области базовым банком, который поддержит развитие бизнеса на всех этапах. Уверен, что в тесном контакте с Корпорацией области мы реализуем эту амбициозную задачу», – заявил после подписания соглашения Иосиф Стельмах.

Кроме того, «Открытие» имеет свою расширенную линейку выгодных предложений для малого и среднего бизнеса, в том числе и по банковским гарантиям.