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Ограждение памятника Александру III в Иркутске восстановят до конца февраля

22 января 2020

Ограждение памятника Александру III  в Иркутске будет восстановлено до конца февраля. Все работы будут выполнены специализированной организацией и за счет виновника ДТП. Об этом сообщили в администрации города

До конца мая также  отремонтируют постамент и заменят плитку покрытия у памятника. 

Все работы будут выполнены подрядчиком, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством. Приемка выполненных работ будет осуществляться администрацией Иркутска совместно с органом охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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