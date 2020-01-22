Ограждение памятника Александру III в Иркутске восстановят до конца февраля

Ограждение памятника Александру III в Иркутске будет восстановлено до конца февраля. Все работы будут выполнены специализированной организацией и за счет виновника ДТП. Об этом сообщили в администрации города.

До конца мая также отремонтируют постамент и заменят плитку покрытия у памятника.

Все работы будут выполнены подрядчиком, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством. Приемка выполненных работ будет осуществляться администрацией Иркутска совместно с органом охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ.