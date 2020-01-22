Примсоцбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 4,69% годовых

Примсоцбанк начал приём заявок и выдачу ипотечных кредитов по программе «Семейная ипотека с господдержкой» со сниженной до 4,69% годовых процентной ставкой. Помимо сниженной процентной ставки, программа полностью совместима с материнским капиталом и «Военной ипотекой».

Программа предназначена для семей, в которых с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок, а также для семей, у которых родился ребенок-инвалид В рамках семейной ипотеки можно приобрести квартиру в новострое у юридического лица или в сданном доме у застройщика, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит. Кроме того, для сельских поселений на территории Дальнего Востока доступно приобретение по договору купли-продажи у физического или юридического лица квартиры или дома с земельным участком.

— Снижение ключевой ставки в прошлом месяце позволяет сделать приобретение жилья семьями с детьми ещё доступнее, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — А для тех, кто ценит свое время, дополнительно доступна опция «Легкая ипотека», оформление кредита всего по 2-м документам, которая максимально упрощает процесс оформления как трудоустроенных по найму граждан, так и лиц, являющихся собственниками бизнеса или индивидуальными предпринимателями.

Доступна семейная ипотека и для военнослужащих - участников НИС (накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) у которых родился второй и/или последующий ребенок в период с 01.01.2018, но не позднее 31.12.2022 (включительно), имеющих гражданство РФ.

Оформление ипотечного кредита в Примсоцбанке по Семейной ипотеке на новых условиях предусматривает формирование первоначального взноса как полностью из средств МСК, так и с учетом собственных средств клиента. Общее требование к размеру первоначального взноса в размере 20% сохраняется.

Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 12 млн. рублей, недвижимости для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма кредита для других регионов — от 500 тыс. до 6 млн. рублей. Кроме того, размер кредита не может превышать 80% от стоимости недвижимости. В рамках военной ипотеки максимальная сумма кредита составит порядка 4 миллионов рублей.

Узнать подробные условия действующих ипотечных программ можно в офисах и на официальном сайте банка, а также по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.