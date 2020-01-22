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В Новгороде сданы в эксплуатацию дома ЖК «Европа», построенные с привлечением средств АКБ «Связь-Банк»

22 января 2020

Сданы в эксплуатацию два дома жилого комплекса «Европа» в Псковском районе Великого Новгорода, построенные с привлечением кредитных средств ПАО АКБ «Связь-Банк».

В 2016 году для возведения инфраструктуры ЖК «Европа» и строительства двух домов второй очереди застройщиком были привлечены заемные средства Связь-Банка. Продолжение финансирования проекта предполагалось за счет средств от реализации объектов строительства. Весной 2018 года по причине отсутствия средств у застройщика работы по возведению ЖК «Европа» были приостановлены.

Учитывая социальную значимость данного объекта для региона, а также интересы граждан, заключивших договоры долевого строительства с застройщиком, Связь-Банк принял решение дофинансировать проект для завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию. Работы на объекте были возобновлены. 

27 декабря 2019 года Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов ЖК «Европа». В ближайшее время участники долевого строительства смогут вселиться в собственные квартиры.

Корпуса малоэтажного жилого комплекса «Европа» бизнес-класса находятся вблизи исторического центра города в престижном экологически чистом районе недалеко от реки Волхов и озера Ильмень.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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