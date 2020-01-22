За 2019 год управление Росреестра по Иркутской области рассмотрело более 5 тысяч

В 2019 году управление Росреестра по Иркутской области рассмотрело более 5 тысяч обращений граждан и юридических лиц. В том числе, более 3,5 тысячи жителей региона смогли получить помощь специалистов Управления в ходе личного приема. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основная часть вопросов, поступивших в управление в прошлом году, касалась процедур кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, электронных услуг и сервисов Росреестра.