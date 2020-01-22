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За 2019 год управление Росреестра по Иркутской области рассмотрело более 5 тысяч

22 января 2020

В 2019 году управление Росреестра по Иркутской области рассмотрело более 5 тысяч обращений граждан и юридических лиц. В том числе, более 3,5 тысячи жителей региона смогли получить помощь специалистов Управления в ходе личного приема.  Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Основная часть вопросов, поступивших в управление в прошлом году, касалась процедур кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, электронных услуг и сервисов Росреестра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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