Иркутская область заняла 14 место по количеству выданных потребкредитов в 2019 году

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году количество выданных потребительских кредитов составило 19,45 млн. ед., увеличившись на 2,7% по сравнению с 2018 годом (18,93 млн. ед.).

При этом в 4 квартале 2019 года было зафиксировано незначительное снижение выдачи потребительских кредитов. Так, в последнем квартале 2019 года было выдано на 1,6% меньше потребкредитов (5,21 млн.) по сравнению с 4 кварталом 2018 года (5,29 млн. ед.).

Несмотря на ряд экспертных прогнозов, в декабре 2019 года было выдано самое большое в прошлом году количество потребкредитов – 1,85 млн. ед. Это на 5,6% меньше, чем в декабре 2018 года (1,96 млн. ед.), но на 13,9% больше, чем среднемесячные выдачи в 2019 году.

Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 2019 году было отмечено в:

Москве (880,7 тыс. ед.); Московской области (821,1 тыс. ед.); Краснодарском крае (755,0 тыс. ед.); Республике Башкортостан (679,5 тыс. ед.); Свердловской области (644,1 тыс. ед.); Республике Татарстан (640,9 тыс. ед.).

Иркутская область оказалась на 14 месте списка. Объем потребительских кредитов здесь составил 422 227 единиц, это на 4,6% (19 492 ед.) больше, чем в 2018 году.

При этом самая серьезная динамика роста выдачи потребкредитов в 2019 года по сравнению с 2018 годом (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Тюменской области (12,4%), Ставропольском крае (11,7%), Москве (11,5%), Омской области (11,4%), а также в Ханты-Мансийском АО (10,8%). В то же время, в ряде регионов было отмечено увеличение количества выданных потребительских кредитов, в т.ч. во Владимирской (-3,5%) и Белгородской (-0,2%) областях.

«Несмотря на положительную динамику роста выдачи потребительских кредитов в целом по прошлому году, в его последнем квартале количество предоставленных гражданам кредитов оказалось ниже в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается подобного консервативного подхода в розничном кредитовании. А введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке банками заемщиков».