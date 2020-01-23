ТОП-10 самых маленьких квартир Сибири

Эксперты Циан изучили предложение небольшого жилья в Сибирском федеральном округе и составили рейтинг регионов СФО с самыми маленькими лотами в продаже.

В рейтинге учитывались как квартиры в новостройках, так и объекты, представленные на вторичном рынке. В ряде регионов было зафиксировано совпадение минимальных площадей. В этих случаях позиции субъектов определялись исходя из стоимости – чем дешевле квартира, тем выше место.

10 место. Республика Алтай. Квартира с площадью 27,1 кв. м

Самый маленький лот на рынке недвижимости Республики Алтай, выставленный на продажу, почти в три раза превышает по площади самую компактную квартиру в данном рейтинге. В Горно-Алтайске за 1,1 млн рублей можно приобрести квартиру площадью 27,1 кв. м в самом центре города.

9 место. Республика Тыва. Квартира с площадью 24,5 кв. м

В Республике Тыва в рассматриваемой категории предлагается самый дорогой лот в топ-10 – его стоимость составляет 2,07 млн рублей. За эту сумму можно приобрести студию площадью 24,5 кв. м. Квартира с современным ремонтом, но без установленной кухни, расположена в шаговом доступе от Национального парка культуры и отдыха в центре Кызыла.

8 место. Красноярский край. Квартира с площадью 13,6 кв. м

С шагом почти в 9 «квадратов» на одну позицию выше располагается Красноярский край. Студия площадью 13,6 кв. м находится в микрорайоне Черемушки, в квартире выполнен косметический ремонт – поклеены новые обои и уложено новое напольное покрытие. Обойдется этот лот в 870 тыс рублей.

7 место. Кемеровская область. Квартира с площадью 12 кв. м

В Кемерово на проспекте Ленина на продажу выставлена малогабаритная квартира площадью 12 «квадратов». С этим показателем Кемеровская область занимает седьмое

место. Лот находится не в самом лучшем состоянии, однако его несомненным преимуществом является наличие сидячей ванной, а не душевой кабины, как в большинстве маленьких квартир. Оценен лот в 700 тыс. рублей.

6 место. Республика Хакасия. Квартира с площадью 12 кв. м

В Республике Хакасия самая маленькая квартира имеет те же габариты (12 кв. м), но обойдется на 10% дешевле – 630 тыс. рублей. Кроме того, в ней выполнен свежий ремонт, заменено окно, установлен алюминиевый радиатор отопления и новая сантехника.

5 место. Алтайский край. Квартира с площадью 11 кв. м

Первую пятерку рейтинга регионов с самыми маленькими квартирами в СФО замыкает Алтайский край. В студии площадью 11 кв. м выполнен современный ремонт, несмотря на скромные габариты, в квартире выделена зона кухни, есть свой санузел с новой сантехникой. Стоимость лота составляет 795 тыс. рублей.

4 место. Омская область. Квартира с площадью 11 кв. м

Такой же метраж имеет и самая компактная квартира в Омской области. При этом 11-метровый лот обойдется вдвое дешевле: за 385 тыс. рублей в микрорайоне Новостройка Омска выставлена на продажу квартира со «свежим» ремонтом, новым пластиковым окном и современным радиатором отопления.

3 место. Томская область. Квартира с площадью 10,2 кв. м

«Бронза» достается Томской области и лоту площадью 10,2 кв. м. Квартира с полноценной ванной и небольшой комнатой обойдется покупателю в 720 тыс. рублей. Она расположена на окраине Иркутска, при этом в шаговом доступе имеется автобусная остановка и школа.

2 место. Иркутская область. Квартира с площадью 10 кв. м

На вершине рейтинга самых маленьких квартир Сибири находятся сразу два лота с одинаковым метражом – компактные студии площадью всего десять «квадратов». Более дорогой объект, занимающий вторую строчку, расположен в Иркутской области. Это квартира стоимостью 877 тыс. рублей, в ней сделан косметический ремонт, есть все необходимое для проживания.

1 место. Новосибирская область. Квартира с площадью 10 кв. м

И первое место достается десятиметровой студии из Новосибирска, оцененной в полмиллиона рублей. Лот значительно удален от центра города, что оказывает серьезное влияние на его стоимость. Кроме того, юридический статус недвижимости не позволяет оформить прописку, что также сказывается на ценообразовании.