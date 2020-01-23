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Игорь Кобзев: Иркутский авиационный завод может рассчитывать на поддержку, необходимую со стороны областной власти

23 января 2020

Правительство Иркутской области готово оказывать поддержку в развитии Иркутского авиационного завода, необходимую со стороны региональной власти. Как сообщили в региональном правительстве, об этом сказал врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. 

Генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев сказал, что спрос на МС-21 до 2038 г. в России прогнозируется в объеме около 1000 самолетов, в мире – свыше 30 000 самолетов.

На предприятии работают свыше 12 тысяч человек. Игорь Кобзев подчеркнул важность взаимодействия с региональной властью в направлении государственно-частного партнерства.

- Завод действительно является флагманом отечественного самолетостроения. Кроме того, он вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Приангарья, - подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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