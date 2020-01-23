В ГД предложили расширить кредитование малого и среднего бизнеса

Новый законопроект должен закрепить понятие национальной гарантийной системы для малого и среднего бизнеса, сообщили "Argumenti.ru" со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Законопроект должен обеспечить ежегодный рост поддержки малого и среднего бизнеса не менее чем на 3%, а к 2024 году предполагается до 6 тысяч получателей.

Участниками системы должны стать корпорация развития МСП, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства и региональные фонды содействия кредитованию.

Корпорация МСП будет ранжировать фонды в зависимости от финансовой устойчивости и эффективности. В зависимости от эффективности работы того или иного фонда будет увеличиваться больше будет финансовая поддержка. В настоящее время подобные фонды работают во всех субъектах Федерации, отмечает издание.