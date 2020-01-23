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Автомобили с пробегом в 2019 году подорожали на 6%

23 января 2020

 аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам 2019 года составила 596,5 тыс. рублей. Это на 6,2% больше, чем в 2018 году.

 эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» объясняют пополнением структуры вторичного рынка более дорогими машинами, в связи с постоянным ростом цен новых автомобилей на протяжении последних пяти лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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