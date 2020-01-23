Почти половина россиян посещали святые места

Согласно исследованию ВЦИОМ, 75% хотели бы посетить подобные места в будущем. Абсолютное большинство россиян слышали о таком святом, как Серафим Саровский.

Почти половина (42%) наших соотечественников доводилось бывать в святых местах — у целебных источников, в храмах, где покоятся мощи святых или выставлены чудотворные иконы. Организованные экскурсионные поездки совершали 16%, самостоятельные — 31%.

Три четверти россиян (75%) хотели бы посетить подобные места в будущем, эта доля выше среди православных — 88%. Среди неверующих хотели бы посетить святые места 39%.

Серафим Саровский — один из наиболее известных россиянам святых. При ответе на спонтанный вопрос его имя назвали 18% православных россиян. Также входят в этот список Николай Чудотворец или Николай Угодник (48%), Матрона Московская (39%), Богородица или Дева Мария (14%), а также Сергий Радонежский (11%).

При ответе на закрытый вопрос сообщают, что слышали о Серафиме Саровском абсолютное большинство россиян (83%), причем каждый пятый выражает высокую степень информированности (20%). Он известен в первую очередь как святой (16%) и как основатель монастыря в Дивеево (3%).