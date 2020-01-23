В Иркутске пройдет матч, посвящённый полуфинальной встрече сезона 1998-1999 годов «Сибсканы» и «Водника»

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» при поддержке генерального спонсора «En+ Group» организует 7 февраля 2020 года в Иркутске матч, посвящённый памятной иркутянам полуфинальной встрече сезона 1998-1999 годов - «Сибскана» против «Водника». За той игрой следили больше 30 000 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба ХК.

«Байкал-Энергия» выйдет на лед стадиона «Труд» в стилизованной форме времён «Сибсканы», кроме того, для болельщиков будет воссоздана атмосфера того времени и билеты на игру будут продаваться по специальной цене.