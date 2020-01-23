В Листвянке беседки на берегу Байкала снесут по решению суда

Самовольно возведенные беседки в п. Листвянка будут демонтированы. Решение суда об удовлетворении данных требований прокурора в законную силу. Об этом сообщает Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Напомним, деревянные строения располагаются в пределах береговой полосы озера Байкал в 4 метрах от кромки озера. Владелец беседок не имеет никаких прав на занятый земельный участок, - говорится в сообщении.

Береговая полоса Байкала является федеральной собственностью, находится под особой защитой государства, организация рекреационных площадок на такой территории должна строго соответствовать требованиям законодательства.



Исполнение судебного акта будет контролироваться природоохранной прокуратурой.