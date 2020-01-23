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Игорь Кобзев: Взаимодействие власти и бизнеса должно быть двухсторонним

23 января 2020

Правительство Иркутской области готово поддерживать предпринимательские инициативы. Как сообщили в областной администрации, об этом сказал врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев на встрече с бизнесменами. 

В регионе действует Центр «Мой бизнес», который объединил под одной крышей региональные Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Фонд микрокредитования, областной гарантийный фонд, Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Корпорацию развития Иркутской области. Открыто 10 окон МФЦ для бизнеса, работают представители МСП Банка, Сбербанка, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области.

Игорь Кобзев отметил, что первостепенной задачей является разработка социально-экономической стратегии региона, к которой должны подключиться и предприниматели.

- При планировании бюджета следующего года мы должны четко понимать, чего именно хотят жители области, в каком направлении мы должны двигаться, какие объекты строить и каким проектам должна оказываться  поддержка, - сказал Игорь Кобзев.


Игорь Кобзев отметил, что взаимодействие власти и бизнеса должно быть двусторонним.

Встречи с бизнес-сообществом региона планируется проводить на постоянной основе. Кроме того, обсуждается возможность вхождения предпринимателей в состав общественных советов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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