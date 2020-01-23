В России может появиться электрокроссовер Nissan Ariya

В Nissan говорят, что Ariya представляет огромный интерес для российского рынка. «Мы планируем представить его российскому покупателю, но детали будем готовы сообщить позже», сообщает портал «Авто.Mail.ru».

Пресс-служба Nissan

«Пока еще низкая стоимость топлива по сравнению со странами Европы, суровый климат остаются одними из важнейших причин, почему электромобили пока несильно интересны для российского рынка. Но интерес к теме в России растет с каждым годом, – отметил г-н Скольский. – Ariya представляет огромный интерес для российского рынка, мы планируем представить его российскому покупателю, но детали будем готовы сообщить позже».