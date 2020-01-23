Из Гражданского кодекса уйдет понятие МРОТ

Возможной его заменой может стать «финансовая единица». Парламентарии объясняют замену неоднозначностью трактовки, предполагается, что замена термина повысит значение минимального размера оплаты труда. Сообщают «Известия».

Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Разработать такой законопроект предстоит Минюсту. Уже в декабре ведомство должно представить документ кабмину, а в марте 2021 года внести его на рассмотрение Госдумы.

Вместо МРОТ в кодексе может появиться новое определение — например, финансовая единица. Необходимость внесения изменений в министерстве объяснили неоднозначной трактовкой самого понятия минимального размера оплаты труда. Законопроект уже готовы поддержать в «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» — по мнению парламентариев, нововведение повысит значение МРОТ.

Размер минимальной зарплаты по предложению Владимира Путина будет закреплен в Конституции РФ и не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня в стране.