ФАС предоставили перечень программ для предустановки на российскую электронику

В проекте регламентируется для какого оборудования и какие приложения должны быть предустановлены. Речь здесь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах (до 10 кг) и SMART-ТV.

На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы.

Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и SMART-ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуальных сервисов, а также просмотра программ I и II мультиплекса.

ФАС предложил в первую очередь обеспечить режим предустановки на смартфоны с учетом успешного опыта, накопленного по итогам дела в ФАС и мирового соглашения с компанией Google.

С 1 июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 планшетов, с 1 июля 2022 для ПК и с 1 июля 2023 года – для SMART- ТV».

«Некоторые участники заседания предложили в отношении отдельных ПО перенести сроки как на более ранний, так и на более поздний период», - добавил замглавы ведомства.

Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей.

Предустановка ПО будет осуществляться в гражданско правовом порядке с соблюдением требований антимонопольного законодательства. Условия установки отечественного ПО должны быть не менее благоприятным, чем программное обеспечение такого же класса иных разработчиков. Тем самым обеспечиваются равные условия конкуренции, а потребители получают возможность выбора.