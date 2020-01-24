Что происходит с личностью в условиях Четвертой промышленной революции

На Всемирном экономическом форуме Сбербанк провел деловой завтрак по теме «Личностная трансформация в цифровую эру». Участники обсудили, что происходит с личностью в условиях Четвертой промышленной революции и какие навыки необходимо развивать в новых реалиях, что нужно сделать, чтобы возможности, создаваемые цифровыми технологиями, способствовали всеобщему благополучию и счастью вместо того, чтобы усиливать стресс, отчуждение и взаимную враждебность, а также какова роль бизнес-лидеров, правительственных и общественных организаций, местных сообществ в этом процессе.

В мероприятии участвовали лидеры международного и российского бизнеса, представители образования и органов власти. Дискуссию модерировал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

На завтраке выступили Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка; Садхгуру, основатель фонда Иша; Наире Вудс, декан Школы госуправления им. Блаватника в Оксфордском университете; Сьюзан Дэвид, содиректор Института коучинга Гарвардской медицинской школы, автор книги «Эмоциональная гибкость»; Якоб Френкель, Председатель Правления JPMorgan Chase International; Рэй Далио, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates.

Открывая дискуссию, Герман Греф отметил, что дискуссия посвящена «важному для всех вопросу — поведение людей, он важен для нас как лидеров организаций и как родителей: мы стоим перед этой проблемой сейчас и понимаем, что перед нашими детьми встанет точно такая же проблема — как остаться востребованными в нынешнем мире?». Он предложил участникам завтрака выбрать, с каким утверждением о трансформации личности в цифровую эпоху они согласны. 76% аудитории поддержали тезис о том, что эта трансформация беспрецедентна по своим масштабам. 23% посчитали, что ничего нового не происходит, потому что человек всегда трансформировался по мере технического прогресса. 1% согласились с тем, что текущая трансформация человека меньше по масштабам, чем во время предыдущих технологических революций.

Андрей Курпатов в своем выступлении обратил внимание собравшихся на риски для мышления, социализации и мотивации, которые несет цифровизация человека.

Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка:

«Если на физическом уровне мы — это то, что мы едим, то же самое можно сказать и о ментальной сфере: мы — то, какую информацию мы потребляем. Наш мозг составляет всего 2% тела, однако тратит 20% энергии и поэтому из двух задач всегда выберет ту, что проще. Соответственно, создатели контента соревнуются друг с другом в том, чтобы сделать его как можно более простым, — в результате происходит перманентная эскалация примитивного контента. Мы переживаем фундаментальную трансформацию — переход из ʺГалактики Гутенбергаʺ в ʺГалактику Цукербергаʺ: от цивилизации текста, то есть сложного понятийного мышления, к цивилизации зрительных образов — без системного и аналитического мышления».

Как отметил эксперт, базовые нейронные сети у человека формируются к 25 годам. При этом гиперинформационная среда подавляет работу дефолт-систем мозга, отвечающих за абстрактное мышление. И если мы каждые несколько минут проверяем свой сотовый телефон, дефолт-система мозга просто не успевает запуститься (это занимает 23 минуты), так что у нас просто нет времени, чтобы «пораскинуть мозгами».

Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка:

«Формирование дефолт-системы мозга происходит и через формирование сложных социальных связей. Но когда воспитателем детей становится гаджет, наступает эпидемия ʺцифрового аутизмаʺ. В итоге молодые люди не умеют поддерживать долгий психологический контакт друг с другом, не интересуются внутренним миром других людей, считая их легкозаменяемыми. Даже на свиданиях многие молодые люди предпочитают телефон, а не того человека, который находится перед ними. Исследования показали, что при использовании человеком мобильного телефона более 2,5–3 часов в сутки критически возрастают показатели депрессии и суицидального поведения. Где-то смартфоны становятся средством бегства человека от депрессивных мыслей, а где-то и сами по себе провоцируют у него чувство социального одиночества и собственной неполноценности. Если дефолт-система работает плохо, человек утрачивает возможность заглядывать вперед, теряет мотивацию и цели».

В качестве противоядия от этих тенденций Андрей Курпатов порекомендовал практики осознанности, цифровую гигиену и фокус на развитие устойчивых социальных связей.

Следующий выступающий, Садхгуру, подчеркнул, что, независимо от того, в какую эпоху живет человек, его сопровождает страдание.