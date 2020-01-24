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РСХБ предложил новую электронную платформу для закупки дикоросов

24 января 2020

Россельхозбанк поддерживает развитие новых онлайн-сервисов для агробизнеса. Так, для оформления закупки дикоросов РСХБ предлагает своим клиентам воспользоваться электронной платформой «РосДикорос», обеспечивающей в простой и удобной форме документальное оформление сделок согласно требованиям действующего законодательства.

Регистрация пользователей платформы доступна по ссылке и осуществляется бесплатно. Стоимость услуг для закупщиков составляет 1 рубль за 1 кг принятого по акту товара. Для клиентов Россельхозбанка действуют льготные условия — оформление первых 2 000 кг закупки бесплатно. Для этого при регистрации на сервисе необходимо ввести промокод «РСХБ2000».

«Потенциал российского рынка пищевых продуктов из дикоросов высок, но значительная его часть находится в тени. Электронная платформа позволяет вести бизнес с использованием современных цифровых технологий и сделать его более легальным, тем самым расширив доступ к инструментам обслуживания и поддержки Банка», — отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров.

Генеральным оператором платформы «РосДикорос» выступает компания ООО «Мир Ягод». С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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