Экономический эффект от рационализаторской работы на ВСЖД составляет более 51 млн. рублей

Экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на Восточно-Сибирской железной дороге в 2019 году составила 51,540 млн. рублей, что на 15% превышает результат 2018 года. Об этом сообщили в компании.

Всего в прошлом году железнодорожники региона подали 2388 рационализаторских предложений, что на 2,2% больше, чем в 2018 году. Благодаря правильной мотивации и вовлечению работников в рационализаторскую деятельность число авторов технических нововведений выросло на 6,8% (до 2084 человек).

Большинство из предлагаемых проектов направлено на снижение эксплуатационных расходов, повышение надежности технических средств, рост производительности труда, повышение пропускной и провозной способности дороги, сокращение ручного труда, обеспечение безопасности движения поездов, техники безопасности и охраны труда, сохранение окружающей среды, экономию материалов и топливно-энергетических ресурсов.

Рационализация – одно из важнейших направлений инновационной деятельности ОАО «РЖД», целью которой является повышение уровня качества услуг, безопасности перевозок и соответствие мировым стандартам в техническом обеспечении.