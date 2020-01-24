Россияне сделают из новогодних ёлок дрова и масленичное чучело

12% россиян еще не приняли решения о будущем своей новогодней елки. В комментариях они чаще всего сообщали о желании изучить варианты утилизации. 35% планируют выбросить или уже выбросили символ Нового года в мусор. Равное количество опрошенных заявили, что они сдали елку на переработку или распилили на дрова (по 19%). Об этом сообщает SuperJob.

7% заявили, что будущее их елки – в зоопарке, а 3% превратят ель в сувениры. Среди других вариантов, которыми поделились 5% респондентов, ели нередко просто сжигают, отдают на корм рогатому скоту и даже превращают в масленичное чучело. Наиболее экологична судьба горшечных елей: весной они будут высажены в грунт.

Чаще используют елку в качестве дров люди старше 45 лет (25%). Мужчины немного чаще женщин сдают елку на переработку (21% против 16%).

Опрос проводили среди 1600 респондентов со всех округов России.