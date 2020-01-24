Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай

Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации. Напомним, там существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 23 января в мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV). Из них 625 – в 25 регионах КНР (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун), 4 в Таиланде, по 1 в Японии, Республике Южная Корея, США, Тайвань, включая 17 с летальным исходом. На данный момент известно о 15 заражённых медработниках и очевидна передача вируса от человека к человеку.

Роспотребнадзор ввел мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.