Импорт легковых автомобилей в 2019 году вырос на 3%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам одиннадцати месяцев 2019 года увеличился на 3,2% до 276,2 тыс. машин. Сообщает «АВТОСТАТ».

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 7 млрд 196,3 млн долларов. При этом в ноябре было импортировано 25,6 тыс. машин (-3,1% к октябрю) на 636 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-ноябре вырос на 13,6% до 26,5 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 750,4 млн долларов. Из них 3 тыс. грузовиков (+16% к октябрю) на 160,7 млн долларов были поставлены в нашу страну в ноябре.

Экспорт легковых автомобилей из России за одиннадцать месяцев 2019 года увеличился на 19,7% и составил 101,6 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 478,5 млн долларов. При этом в ноябре на внешние рынки было отправлено 7,2 тыс. автомобилей (-30,1% к октябрю) на 112,6 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-ноябре увеличился на 1,1% и составил 12,7 тыс. машин на 329,9 млн долларов. В ноябре за рубеж было поставлено порядка 1,4 тыс. грузовиков (+10,9% к октябрю) на 40,1 млн долларов.