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Стартовала предпроектная подготовка строительства пешеходного моста через реку Китой

24 января 2020

В ангарском городском округе началась предпроектная подготовка строительства пешеходного моста через р. Китой на остров Большой. Проектирование планируется на 2020-2021 год. Об этом сообщили в мэрии. 

Сегодня рассматриваются варианты конструкции, скорее всего, это будет вантовый мост. Красивая облегчённая конструкция с подсветкой. Задача – гармонично вписать мост в существующее пространство городской набережной», – подчеркнул заместитель мэра Ангарского округа Андрей Сафронов.

После возведения пешеходного моста появится возможность организовать пространство для прогулок и активного отдыха на острове Большой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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