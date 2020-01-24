Стартовала предпроектная подготовка строительства пешеходного моста через реку Китой

В ангарском городском округе началась предпроектная подготовка строительства пешеходного моста через р. Китой на остров Большой. Проектирование планируется на 2020-2021 год. Об этом сообщили в мэрии.

Сегодня рассматриваются варианты конструкции, скорее всего, это будет вантовый мост. Красивая облегчённая конструкция с подсветкой. Задача – гармонично вписать мост в существующее пространство городской набережной», – подчеркнул заместитель мэра Ангарского округа Андрей Сафронов.

После возведения пешеходного моста появится возможность организовать пространство для прогулок и активного отдыха на острове Большой.