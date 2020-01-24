В Иркутской области гражданин оплатил щтраф ГИБДД для выезда в Узбекистан

Должник оплатил штраф ГИБДД за вождение в нетрезвом виде после того, как его остановили на пограничном пункте при попытке вылететь в Узбекистан. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Гражданин должен был оплатить штраф 30 тыс. рублей, его также лишили водительских прав на полтора года.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Зная об этом, гражданин попытался выехать в Узбекистан к родственникам, но его остановили на пограничном пункте при прохождении паспортного контроля.

В этот же день он погасил долг.