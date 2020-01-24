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В Иркутской области гражданин оплатил щтраф ГИБДД для выезда в Узбекистан

24 января 2020

Должник оплатил штраф ГИБДД за вождение в нетрезвом виде после того, как его остановили на пограничном пункте при попытке вылететь в Узбекистан.   Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области. 

Гражданин должен был оплатить штраф 30 тыс. рублей, его также лишили водительских прав на полтора года.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Зная об этом, гражданин попытался выехать в Узбекистан к родственникам, но его остановили на пограничном пункте при прохождении паспортного контроля.

В этот же день он погасил долг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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