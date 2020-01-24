Иркутская область оказалась на 5 месте по количеству электрокаров в РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электромобилей в России по итогам 2019 года составил 353 единицы. Это на 145% больше, чем в 2018 году (144 шт.).

Отметим, что электрический кроссовер Jaguar I-Pace, продажи которого стартовали в декабре 2018 года, практически сразу выбился на первые строчки модельного рейтинга, но в 2019 году он поделил лидерство с Nissan Leaf. По результатам года обе модели куплены в количестве 131 шт. Таким образом, им принадлежит около 75% российского рынка новых электрокаров.

Далее с большим отставанием от лидеров следуют модели Tesla – Model X, Model 3 и Model S (46, 22 и 13 шт. соответственно). Кроме того, за год жители РФ приобрели 5 новых Renault Twizy, 3 – Peugeot Ion и 2 – Hyundai Ioniq.

Региональный рейтинг электрокаров: