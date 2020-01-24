В Иркутске матч, посвященный встрече «Сибсканы» и «Водника», пройдет в атмосфере 1998-1999 годов

Компания En+ Group организует 7 февраля 2020 года в Иркутске матч, посвящённый памятной иркутянам полуфинальной встрече сезона 1998-1999 годов - «Сибскана» против «Водника», которая собрала рекордную 31 тысячу болельщиков на стадионе «Труд». Об этом сообщили в компании.

Создавать атмосферу на стадионе будет историческая реконструкция тех лет – выставка ретро-автомобилей, фотозона, буфет, стилизованные бумажные билеты и программки матча. Особого шарма мероприятию добавит знаменитый ведущий девяностых Александр Русаков.

Ключевой особенностью матча станет экипировка хоккеистов «Байкал-Энергии» - разработана и уже отшита ретроспективная форма «Сибсканы» сезона 1998-1999 годов. Майку одного из игроков команды, в которой он проведет игру, разыграют среди посетителей матча по входным билетам. Остальные - будут проданы на аукционе, вырученные средства от которого пойдут на благотворительные цели.

На матч будет установлена специальная цена билета – 50 рублей. Болельщики, которые приобретут билеты в электронном виде на сайте хоккейного клуба, а также первая тысяча купивших билет в кассах смогут принять участие в моментальном розыгрыше атрибутики хоккейного клуба.

Но главным элементом мероприятия станет встреча на льду «Байкал-Энергии», перевоплощённой в «Сибскану», с архангельским «Водником». Игра пройдёт в рамках регулярного чемпионата суперлиги на стадионе «Труд» 7 февраля в 19 часов.

- Основная цель проекта «История нашего хоккея» - развитие традиций иркутского хоккея с мячом и повышение интереса к данному виду спорта в Иркутской области, - сказал Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.