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На дне реки иркутский дайвер обнаружил коробку с патронами автомата Калашникова

24 января 2020

В дежурную часть полиции обратился 31-летний сотрудник одного из дайвинг-клубов. Мужчина рассказал, что во время очередного погружения в воду в районе Иркутного моста на глубине около трех метров дайвер обнаружил металлическую коробку. В затонувшем ящике находились боеприпасы. Экспертиза показала, что содержимым ящика являются боевые патроны автомата Калашникова. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России. 

В случае добровольной сдачи находящегося на руках арсенала граждане освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Полиция напоминает, что за добровольную сдачу оружия предоставляются выплаты от 1 до 8 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности. 

Более 3,5 миллионов рублей выплачено жителям Иркутской области за добровольную выдачу оружия и боеприпасов за последние три года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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