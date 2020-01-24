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Любители Кока-Колы чаще остальных пользуются YouTube, Вконтакте и Инстаграм

24 января 2020

Интересно отметить, что лидером по всем медиа среди покупателей Колы стал не телеканал, а сайт Яндекс.Поиск, который представители данной целевой аудитории посещали с десктопа. Кроме этого, покупатели Колы являются более вовлеченными в Инстаграм, по сравнению с базовой аудиторией. Сообщает в своем исследование Ромир. 

Данная категория покупателей с компьютера часто просматривает контент с видео и картинками (Яндекс.Видео, YouTube, Яндекс.Картинки). В отличие от других ЦА данные покупатели более активно пользуются ВКонтакте - как на компьютере, так и через мобильное приложение.

Покупатели газированных напитков чаще пользуются поисковиками в Яндексе, Гугле и Мэйле. Данная категория покупателей, в отличие от базовой аудитории, чаще пользуется российской социальной сетью Вконтакте. Кроме этого, покупатели газированных напитков чаще остальных пользуются магазином приложений Google Play.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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