Любители Кока-Колы чаще остальных пользуются YouTube, Вконтакте и Инстаграм

Интересно отметить, что лидером по всем медиа среди покупателей Колы стал не телеканал, а сайт Яндекс.Поиск, который представители данной целевой аудитории посещали с десктопа. Кроме этого, покупатели Колы являются более вовлеченными в Инстаграм, по сравнению с базовой аудиторией. Сообщает в своем исследование Ромир.

Данная категория покупателей с компьютера часто просматривает контент с видео и картинками (Яндекс.Видео, YouTube, Яндекс.Картинки). В отличие от других ЦА данные покупатели более активно пользуются ВКонтакте - как на компьютере, так и через мобильное приложение.

Покупатели газированных напитков чаще пользуются поисковиками в Яндексе, Гугле и Мэйле. Данная категория покупателей, в отличие от базовой аудитории, чаще пользуется российской социальной сетью Вконтакте. Кроме этого, покупатели газированных напитков чаще остальных пользуются магазином приложений Google Play.