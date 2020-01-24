Фестиваль «СтудЗима» пройдет с 21 февраля по 7 марта в Иркутской области

Фестиваль «СтудЗима» пройдет с 21 февраля по 7 марта в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Фестиваль проводится в три этапа, два из которых в городе Иркутске, третий с выездом на лед Байкала. Организованы интеллектуальная, социальная, творческая, спортивная и туристическая площадки.



Принять участие в мероприятии могут команды в составе семи человек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в Иркутской области. Команда должна иметь девиз и символику. Заявки на участие принимаются с 27 января по 13 февраля по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1, оф. 109, тел. 8(3952) 24-06-61, e-mail: a.kursheva@govirk.ru. Также всем членам команды будет необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России». С положением о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте министерства по молодежной политике mmp38.ru.