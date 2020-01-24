В Роскачестве рассказали о правилах интернет-шопинга

Оплата заказов онлайн банковской картой может нести в себе некоторые риски. В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о пяти правилах безопасного шопинга, передают РИА Новости.

Оплачивайте покупку при получении, оплата после доставки сведет любые риски на нет.

Переводите деньги через дополнительный онлайн кошелек или специальную карту. Такая мера не позволит мошенникам получить реквизиты вашей основной карты со всеми средствами на ней.

Внимательно проверяйте электронный адрес магазина в строке браузера, перед тем как оплатить товар, злоумышленники часто создают двойники сайтов. "Чаще всего на такие сайты попадают те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя – этого делать не стоит", — предупреждают в организации.

Убедитесь, что вы используете защищенный ресурс: в самом начале адресной строки в браузере должны быть символы https://, и уже после них - наименование страницы. Кроме того, безопасному сайту выдается цифровой сертификат, наличие которого подтверждает "закрытый замочек" слева от адресной строки.

Не менее важным является пятое правило: покупки в интернет-магазинах лучше совершать из дома, либо на работе – там, где доступ к wi-fi-сети зашифрован. Если использовать для шопинга открытые wi-fi-сети, не исключена вероятность попасть в сети хакера, который хотел бы заполучить все ваши персональные данные, предупреждают в Роскачестве.