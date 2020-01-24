В Иркутске снег вывозят круглосуточно

В необходимом объеме очищены улицы левого и правого берега Иркутска. Об этом сообщили в мэрии.

Снег вывезен с улиц: Ширямова, Советской, Верхней Набережной от 30-й Дивизии, Ржанова, Каландаришвили, Чехова, Фурье, Свердлова, Российской, Мельничной, Фабричной, Напольной от Братской до Парниковой, Сурнова, Радищева. До конца недели планируется вывезти снег с улиц 30-й Дивизии, Дальневосточной, Омулевского, Киевской, Лапина, Гагарина, Байкальской, Дыбовского. По информации Михаила Чайковского, на левом берегу снег вывезен с улиц: Мира, Новаторов, Сибирских Партизан, Маршала Говорова, Генерала Доватора, Марии Ульяновой, Авиастроителей, Шпачека, Объездная Ново-Ленино, Набережная Иркута, Иркутной, Образцова, Норильской, Баумана, 18-й Советский переулок, 21-й Советский, Аносова, Лермонтова, Якоби, Мухина, Безбокова, Мамина-Сибиряка, Гоголя, Объездная Свердловского АО, Маяковского, Боткина, Алмазной. Кроме того, до конца недели согласно графику снег будет вывезен с улиц: Объездная мкр. Юбилейный, Сергеева, Розы Люксембург (Малая), 2-я Железнодорожная; Маршала Конева, Восточный переулок, 5-й Советский, 2-й Советский и Ледовского.

Пожаловаться на состояние проезжей части или тротуаров вдоль магистралей можно по номерам 89025115186 (диспетчер правого берега) и 89041555002 (диспетчер левого берега).

Комитеты по управлению округами отвечают за уборку лестниц и общественных пространств, также к ним можно обратиться по вопросам недобросовестной уборки площадок возле магазинов, торгово-развлекательных центров, автозаправок и прочих территорий, обслуживанием которых обязаны заниматься частные предприниматели. В каждом округе регулярно проводятся совещания, во время которых арендаторам объясняют обязанности по содержанию прилегающей к их зданиям пространств.

Телефоны для справок в комитетах по управлению округами:

Правобережный округ: 52-04-00, 52-03-99;

Ленинский округ: 52-02-23;

Октябрьский округ: 52-02-48;

Свердловский округ: 52-03-51.