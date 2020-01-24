В Иркутской области будет разработана программа по обеспечению мобильной связью отдаленных и малонаселенных пунктов

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание с руководителями основных операторов телекоммуникационных услуг, работающих на территории региона. Оно состоялось в форме видеоселектора, на котором присутствовали мэры городов и районов Приангарья. Об этом сообщили в регправительстве.

– В ряде районов, где я уже был в рабочих поездках, местами отсутствует сотовая связь. Это недопустимо., – сказал, предваряя обсуждение, Игорь Кобзев.

На территории региона представлен весь спектр телекоммуникационных услуг. Но из 1463 сельских населенных пунктов с численностью населения до 600 человек без мобильной связи остается 381 деревня. В 197 населенных пунктах из 381 предоставлены услуги стационарной телефонной связи, а в 305 установлены универсальные таксофоны.

Интернет присутствует в 1300 населенных пунктах региона (87,2%).

Временно исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин подчеркнул, что сегодня без услуг связи остается 50 поселков региона с населением 1025 человек.

Сотовой связью обеспечены более двух миллионов жителей, а также, в основном, автотрассы федерального и крупнейшие дороги регионального значения. Услуги подвижной радиотелефонной связи и мобильного интернета предоставляют пять операторов. Строительство базовых станций в населенных пунктах с численностью до 500 человек операторы связи считают экономически нецелесообразным.

По словам Сергея Малинкина, для реализации задачи по обеспечению 381 населенного пункта Иркутской области услугами мобильной связи по предварительным подсчетам потребуется около 1,3 млрд рублей.

Специалисты министерства изучили, как решают подобные проблемы в других субъектах Российской Федерации. В целях устранения цифрового неравенства и обеспечения услугами связи министерство предлагает внедрить новые меры государственной поддержки операторов связи.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что при разработке мер государственной поддержки важно обеспечить принцип бюджетной эффективности расходов с учетом социально-экономического развития муниципальных образований области.

Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта дано поручение до 1 марта разработать механизм государственной поддержки для реализации программы по обеспечению мобильной связью отдаленных и малонаселенных пунктов региона.