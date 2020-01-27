Жители Приангарья могут узнать, как получить сведения о координатах геодезических пунктов

Управление Росреестра по Иркутской области 28 января проведет «горячую линию», в ходе которой специалисты расскажут о порядке получения сведений о координатах геодезических пунктов. Об этом сообщили в ведомстве.

В этот день на вопросы жителей Иркутской области ответят ведущий специалист-эксперт отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Колесникова Елена Николаевна (8(3952) 450-389) и специалист 1 разряда отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Белова Элеонора Юрьевна (8(3952) 450-388).

«Горячая линия» будет работать с 8 до 17 часов.