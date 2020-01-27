Новости

Жители Приангарья могут узнать, как получить сведения о координатах геодезических пунктов

27 января 2020

Управление Росреестра по Иркутской области 28 января проведет «горячую линию», в ходе которой специалисты расскажут о порядке получения сведений о координатах геодезических пунктов. Об этом сообщили в ведомстве. 

В этот день на вопросы жителей Иркутской области ответят ведущий специалист-эксперт отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Колесникова Елена Николаевна (8(3952) 450-389) и специалист 1 разряда отдела геодезии, картографии, землеустройства и мониторинга земель Белова Элеонора Юрьевна (8(3952) 450-388).

«Горячая линия» будет работать с 8 до 17 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Короновирус 2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 на фоне распространения нового коронавируса
Случаев коронавирусной инфекции на территории Иркутской области не зафиксировано
Инвесторы избегают осложнений. Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании