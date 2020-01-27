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Министерство лесного комплекса Приангарья добивается исключения защитных лесов из договоров аренды

27 января 2020

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Министерство лесного комплекса Иркутской области добивается исключения лесных участков, относящихся к категории защитных, из предметов договоров аренды, заключенных с целью заготовки древесины. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



Поскольку такая деятельность в защитных лесах несовместима с их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями, в Арбитражный суд Иркутской области поданы иски об изменении условий девяти договоров аренды лесных участков путем исключения тех, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий – государственных природных заказников регионального значения, а также о возврате этих лесных участков министерству лесного комплекса Иркутской области.

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил заявления министерства о принятии обеспечительных мер в виде запрета на проведение рубок лесных насаждений на спорных участках, исковые заявления находятся в производстве суда.

Кроме того, в министерстве создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением законности использования лесов, отнесенных к категории защитных. В состав рабочей группы входят представители прокуратуры Иркутской области и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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