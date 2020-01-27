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Глава BP считает, что эпоха нефти закончилась

27 января 2020

Об этом на форуме в Давосе высказался глава BP Роберт Дадли, по его мнению, нефть уступает газу и другим источникам энергии. Поэтому, повторение циклов, когда цены нефти достигали $100 за баррель - маловероятно. Сообщает ТАСС.

Высокая волатильность цен на нефть маловероятна также из-за появления третьего игрока на рынке нефти - США. Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли. США создали ценовой демпфер на рынке нефти, от чего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена, полагает он.

По словам главы BP, из-за большого внимания мировой общественности к вопросу о воздействии нефтяных проектов на экологию усилится и давление на бизнес добывающих компаний. ESG рейтинги уже сегодня затрудняют привлечение финансирования для таких проектов, хотя, по мнению Дадли, такой подход является "слишком упрощенным". "Да, европейские и некоторые американские компании страдают от этого явления", - сказал он.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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