Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает выдавать дальневосточникам льготную ипотеку от 1,75%

С начала действия программы в АТБ оформлено 23 сделки на сумму 76 млн рублей. Наибольшее количество заявок, в том числе уже одобренных к выдаче - в Амурской области.

В Дальневосточном федеральном округе продолжаются выдачи ипотечных кредитов по льготной программе «Дальневосточная ипотека», к реализации которой одним из первых приступил Азиатско-Тихоокеанский Банк. При этом в АТБ можно получить ипотеку по ставке от 1,75%, если заемщик является работником бюджетной сферы или участником зарплатного проекта Банка.

Наибольшее количество заявок на оформление жилищного кредита по льготной ставке до 2% поступило из Амурской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и Сахалинской области. Средняя сумма одобренных кредитов – 4 млн рублей.

Стоит отметить, что в АТБ понимают социальную значимость программы, поэтому было принято решение об упрощении бизнес-процессов для получения жилищного кредита. Теперь принятие решения занимает не более 2-х рабочих дней, а вся процедура выдачи кредита от момента принятия заявления до получения средств – не более 10. К тому же, в Банке отлажен процесс аккредитации застройщиков, который также займет не больше 2 рабочих дней. Это стало возможно благодаря профессиональной, высокоэффективной и слаженной работе всех служб АТБ, принимающих участие в процессе.

Напомним, «Дальневосточная ипотека» - программа льготной ипотеки под 2% для жителей Дальневосточного федерального округа - заработала в начале декабря прошлого года. Она рассчитана на пять лет - до 1 января 2025 года, и призвана создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объемов строящегося жилья. В рамках льготной программы АТБ готов выдать ипотечных кредитов на общую сумму более чем 52 млрд рублей.

Ставка по программе в АТБ составляет от 1,75%, срок кредитования — до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Стать участником программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также граждане РФ, не состоявшие в браке с детьми не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на приобретение квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.