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Единственным акционером Связь-Банка стал Промсвязьбанк

28 января 2020

ПАО «Промсвязьбанк» выкупил акции у миноритариев ПАО АКБ «Связь-Банк» и стал его единственным акционером.

В конце 2019 года Связь-Банк вошел в состав банковской группы ПСБ в результате передачи более 99% акций Связь-Банка от Российской Федерации. Допэмиссия акций ПСБ частично была оплачена акциями Связь-Банка, принадлежащими Российской Федерации. Получение 100% акций Связь-Банка окажет положительное влияние на развитие бизнеса банковской группы ПСБ. В Связь-Банке устойчивая позиция по ликвидности, есть достаточный объем качественных активов, сохраняется высокая эффективность ключевых бизнес-процессов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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