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В России снизился спрос на бриллианты

28 января 2020

Интерес к бриллиантам в России снижается, на рынок пришел более экономный и рациональный потребитель, который все чаще выбирает синтетические камни. Сообщает Российская газета.

Сегодня у потребителя много "заменителей" статусных вещей - бриллиантовые серьги и норковую шубу заменили телефоны, сумки и другие аксессуары. Покупатель ювелирных изделий постепенно стареет. Сейчас их покупают люди среднего возраста, от 40 до 60 лет, с доходом выше среднего.

По мнению Дмитрия Кунцева, если правильно выстроить маркетинг, можно вернуть интерес покупателей к драгоценным камням. Однако в падении спроса на бриллианты эксперты винят не только моду, но и низкую информированность населения о том, что такое бриллианты и почему в них стоит вкладываться.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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