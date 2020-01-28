В России снизился спрос на бриллианты

Интерес к бриллиантам в России снижается, на рынок пришел более экономный и рациональный потребитель, который все чаще выбирает синтетические камни. Сообщает Российская газета.

Сегодня у потребителя много "заменителей" статусных вещей - бриллиантовые серьги и норковую шубу заменили телефоны, сумки и другие аксессуары. Покупатель ювелирных изделий постепенно стареет. Сейчас их покупают люди среднего возраста, от 40 до 60 лет, с доходом выше среднего.

По мнению Дмитрия Кунцева, если правильно выстроить маркетинг, можно вернуть интерес покупателей к драгоценным камням. Однако в падении спроса на бриллианты эксперты винят не только моду, но и низкую информированность населения о том, что такое бриллианты и почему в них стоит вкладываться.