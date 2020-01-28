В Иркутске ко Дню Победы запланировано около 250 праздничных мероприятий

В Иркутске к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов запланировано около 250 праздничных мероприятий. Как сообщили в администрации города, в план включены мероприятия по благоустройству памятных мест в городе, спортивные мероприятия, экскурсии, выставки, встречи, шествия, митинги и другое. Кроме этого, запланированы ревизия памятных мест, приведение в порядок общественных и жилых пространств, благоустройство мемориалов, памятников, обелисков, мемориальных досок и воинских захоронений.

Репетиции парадных расчетов на автодроме под Академическим мостом запланированы на 17 и 24 апреля, основные репетиции пройдут на площади Сперанского в начале мая.

На 7 мая запланировано торжественное собрание, посвященное празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.

9 мая состоится торжественное шествие, митинг с отданием воинских почестей у мемориала «Вечный огонь», торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, прохождение колонны «Бессмертный полк», культурно-массовые мероприятия, праздничный фейерверк.